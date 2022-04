Stand: 04.04.2022 07:26 Uhr Emstek: 25-Jähriger verunglückt mit Pkw auf Bundesstraße 213

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend im Landkreis Cloppenburg mit seinem Auto verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mann gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 213 zwischen Emstek und Cloppenburg über eine Verkehrsinsel und schleuderte in einem Straßengraben. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus in Oldenburg, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Warum der Fahrer von der Straße abgekommen ist, blieb zunächst unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.04.2022 | 07:30 Uhr