Stand: 09.12.2021 11:32 Uhr Ems: Schwimmkran soll Reste der alten Friesenbrücke bergen

An der zerstörten Friesenbrücke an der Ems in Weener (Landkreis Leer) sollen heute erste sichtbare Bauarbeiten beginnen. Ein Schwimmkran wird in Position gebracht und soll die rund 300 Tonnen schweren Überbauten der Brücke herausheben. Die Teile werden dann per Schiff nach Papenburg gebracht und dort zwischengelagert, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Später werden sie recycelt. In den kommenden Monaten sollen die Schienen und die noch übrige Stahlkonstruktion der alten Friesenbrücke abgerissen werden, so die Sprecherin.

2015 hatte ein Frachter die Friesenbrücke gerammt und völlig zerstört. Der Neubau soll Ende 2024 in Betrieb gehen und nach Angaben der Bahn die größte Eisenbahn-Hub-Drehbrücke in Europa werden. Kalkuliert wird mit Kosten von bis zu 125 Millionen Euro.

Weitere Informationen Weener: Symbolischer Baustart für die neue Friesenbrücke Die eigentlichen Arbeiten beginnen erst im April. Bis 2024 soll an der Ems Europas modernste Hub-Drehbrücke entstehen. (23.07.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.12.2021 | 06:30 Uhr