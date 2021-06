Emdens Corona-Inzidenz gesunken, Ausgangssperre aufgehoben Stand: 11.06.2021 10:06 Uhr Die Stadt Emden hat als letzte Kommune in Niedersachsen die Bundesnotbremse aufgehoben. Nach einem bundesweiten Höchstwert in der vergangenen Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz stark gesunken.

Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut für Emden einen Wert von 10. Vergangene Woche noch war die kreisfreie Stadt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 128,2 bundesweit die Kommune mit der höchsten Zahl von Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Nun gilt für die Emder die Ausgangssperre nicht mehr, Donnerstag war der letzte Tag, an dem die Bewohner der Stadt am Abend zu Hause bleiben mussten.

Emdens Inzidenz unter Niedersachsen-Wert

Die Stadt hatte das dynamische Infektionsgeschehen hauptsächlich auf drei sogenannte Cluster zurückgeführt. Insgesamt seien allein diese drei Ausbruchsgeschehen für mehr als die Hälfte aller Infektionen in der Sieben-Tage-Inzidenz verantwortlich gewesen. Seitdem ist der Wert kontinuierlich gesunken und liegt nun unter der landesweiten Inzidenz.

