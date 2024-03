Stand: 13.03.2024 08:53 Uhr Zwei Männer liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Die Polizei in Emden fahndet nach zwei Insassen eines Autos, die sich am Montagabend eine Verfolgungsjagd mit den Einsatzkräften geliefert haben. Demnach war einer zivilen Streife gegen 18.20 Uhr ein blauer VW Polo mit ungültigem Kennzeichen aufgefallen. Als die Beamten den Fahrer an einer Ampel zur Rede stellen wollten, habe der Mann Gas gegeben und sei dabei auf einen der Polizisten zugefahren. Auf der Flucht durch mehrere Straßen ignorierten die Männer nach Angaben der Polizei an einer Stelle eine rote Ampel und überfuhren an einer anderen Stelle beinahe ein Kind, das gerade die Straße überquerte. Als den Männern im weiteren Verlauf ein Poller den Weg versperrte, wollte eine Polizistin den Fahrer erneut zur Rede stellen - da habe der Polo rückwärts die sich gerade öffnende Beifahrertür des Polizeiautos gerammt und sei wieder davongefahren, so die Polizei. Den Männern gelang schließlich die Flucht, die Polizei fand ihr Auto in einem Hinterhof. Zeugen, die Hinweise geben können oder bei der Verfolgungsjagd selbst gefährdet wurden, sind aufgerufen, sich unter der Telefonnummer (04921) 89 10 zu melden.

