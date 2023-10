Emden: Untergegangenes Binnenschiff soll untersucht werden Stand: 06.10.2023 09:09 Uhr Heute wollen Taucher das Binnenschiff auf dem Grund des Emder Hafens begutachten. Es war am Donnerstag beim Beladen mit Kies auseinandergebrochen und gesunken. Die Besatzungsmitglieder blieben unverletzt.

Die Versicherung des Schiffes kümmere sich um die anstehende Bergung, sagte ein Polizeisprecher. Neben den Schiffsteilen müssen demnach 1.200 Tonnen Kies vom Hafenboden geborgen werden. Die Bergung könne nur mit einem großen Schwimmkran geschehen. Das sei nicht ohne Risiko: Weitere Schiffsteile könnten auseinanderbrechen und die Betriebsstoffe - 7.000 Liter Diesel und 150 Liter Öl - freisetzen. Die Feuerwehr hatte am Donnerstag eine Ölsperren ausgelegt.

Sohn rettet sich mit Sprung an Land

Der Binnenfrachter hatte am Südkai mit 1.500 Tonnen Kies beladen werden sollen. Nachdem das Schiff bereits 1.200 Tonnen geladen hatte, brach es jedoch mit einem lauten Knall auseinander und sank. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei rückten mit einem Großaufgebot an. An Bord waren nur zwei Besatzungsmitglieder: Vater und Sohn. Der Sohn hatte sich noch mit einem Sprung an Land retten können. Seinen Vater mussten Rettungskräfte aus dem Wasser ziehen.

Das rund 80 Meter lange Schiff mit dem Namen "Sabine" liegt jetzt in etwa zwölf Metern Tiefe. Warum der Frachter gesunken ist, ist unklar. Mitarbeiter sagten aus, dass alle Beladungsvorschriften eingehalten worden seien. Das Schiff wurde vor Jahren verlängert, es wurden Teile dazu geschweißt. Die Wasserschutzpolizei will klären, wann das Schiff, Baujahr 1965, das letzte mal genauer untersucht worden ist.

