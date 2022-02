Stand: 05.02.2022 09:21 Uhr Emden: Supermarkt-Räuber auf der Flucht vor der Polizei

Am Freitagabend hat ein unbekannter Täter einen Supermarkt in Emden überfallen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verhielt sich der Mann zunächst unauffällig und stellte sich gegen 19 Uhr als vermeintlicher Kunde an der Kasse in die Schlange. Er ließ laut Polizei einige andere Kundinnen und Kunden vor, ehe er eine Schusswaffe zog und von dem Kassierer Geld forderte. Nachdem der Bedrohte dem Täter Geld ausgehändigt hatte, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Erste Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.02.2022 | 10:00 Uhr