Emden: Polizisten überwältigen 29-Jährigen mit Messer

In der Emder Innenstadt haben mehrere Polizeibeamte am Sonntag einen Mann überwältigt. Wie die "Nordwestzeitung" (NWZ) berichtet, war der 29-Jährige am Abend Passanten aufgefallen, als er laut auf der Straße pöbelte. Außerdem soll er ein Messer bei sich getragen haben. Vier Polizisten hatten ihn laut NWZ mehrfach aufgefordert, das Messer fallen zu lassen. Der 29-Jährige kam den Forderungen jedoch nicht nach. Stattdessen habe er auf abgestellte Fahrräder eingetreten. Ein Beamter habe daraufhin zwei Warnschüsse abgegeben. Der Mann konnte schließlich überwältigt und in Polizeigewahrsam genommen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.09.2023 | 07:30 Uhr