Stand: 20.03.2022 16:32 Uhr Emden: Motorradkorso sammelt Spenden für die Ukraine

Viele Motorradfahrerinnen und -fahrer haben am Sonntag in Ostfriesland zu Spenden für Kriegsopfer und Geflüchtete aus der Ukraine aufgerufen. Laut Polizei beteiligten sich rund 200 Biker an einer Sternfahrt nach Emden. Der Korso aus Motorrädern, Trikes, Quads, Rollern und Mopeds soll vier Kilometer lang gewesen sein. In Emden sammelte sich der Korse auf dem Gelände am Neuen Theater. Teilnehmer und Zuschauer wurden zu Spenden aufgerufen. Das Geld werde anschließend über die Stadt auf ein offizielles Spendenkonto eingezahlt, hieß es.

VIDEO: Motorradfahrer sammeln Geld für Geflüchtete aus der Ukraine (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.03.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge