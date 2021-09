Emden: Kurzarbeit bei VW dauert noch mindestens einen Monat Stand: 23.09.2021 14:52 Uhr Die Beschäftigten bei VW in Emden müssen sich auf mindestens zwei weitere Wochen Kurzarbeit einstellen. Die Bänder werden bis zum 24. Oktober stillstehen, bestätigte Betriebsratschef Manfred Wulff.

Unterm Strich summiert sich in Emden der Produktionsausfall durch Kurzarbeit auf 50 Tage in 2021. Damit seien bis Oktober knapp 50.000 Autos weniger gebaut worden als geplant, heißt es aus dem Betriebsrat. Den wirtschaftlichen Schaden nennt Wulff immens, ohne ihn auf Anfrage des NDR in Niedersachsen allerdings exakt beziffern zu können. Branchenkenner gehen von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag aus. Konkrete Pläne für weitere Produktionsstopps gebe es nicht, so Wulff. Auszuschließen sei dies jedoch explizit nicht, räumte der Betriebsratschef ein.

Halbleiterkrise trifft mehrere Branchen

Erst am Dienstag hatte VW angekündigt, dass in der kommenden Woche auch im Stammwerk in Wolfsburg erneut nur eingeschränkt produziert werden kann. Die Halbleiterkrise, Auslöser der Versorgungsengpässe und damit der Kurzarbeit, trifft nicht nur VW und andere Hersteller aus der Automobilindustrie. Auch zahlreiche Firmen aus der Elektrobranche haben damit zu kämpfen, heißt es von den Industrie- und Handelskammern.

