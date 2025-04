Stand: 04.04.2025 15:18 Uhr Festnahmen in der Innenstadt von Emden sorgen für Aufsehen

Die Polizei Emden hat zwei mutmaßliche Drogenkriminelle festgenommen. Gegen die Beschuldigten werde ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Aurich mit. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Die Männer wurden am Montag an einer Kreuzung in der Emder Innenstadt festgenommen. Das hatte für viel Aufsehen gesorgt. Die Beamten durchsuchten im Zuge der Ermittlungen auch Wohnungen auf der Insel Borkum und in Nordrhein-Westfalen. Sie stellten Drogen und Bargeld sicher.

