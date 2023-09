Stand: 08.09.2023 09:58 Uhr Emden: Auto fährt in leer stehenden Blumenladen

Ein 36-Jähriger ist am Freitagmorgen in Emden mit seinem Auto in einen ehemaligen Blumenladen gefahren. Das Auto war am Freitagmorgen laut Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache von der Auricher Straße abgekommen, überquerte die Gegenfahrbahn und ein Grundstück und fuhr schließlich in das Gebäude. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz: Der 36-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann in das inzwischen leer stehende Geschäft fuhr, ermittelt nun die Polizei. Wie stark das Gebäude beschädigt ist, ist derzeit noch unklar.

