Stand: 07.08.2022 14:50 Uhr Emden: 19-Jährige schlägt und tritt auf Polizisten ein

In Ostfriesland hat eine junge Frau in der Nacht zu Sonntag die Polizei beschäftigt. Den Angaben zufolge hatte die 19-Jährige einem 23-jährigen Mann vor einer Diskothek in Emden ins Gesicht geschlagen. Bei der Festnahme habe sich die Frau dann mit weiteren Schlägen und Tritten gegen die Polizisten gewehrt. Auf der Wache schlug und trat sie erneut um sich. Die Polizisten blieben den Angaben zufolge unverletzt. Auf die Frau kommen demnach drei Strafverfahren zu.

