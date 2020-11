Stand: 13.11.2020 21:04 Uhr Elsfleth: Wer hat Schlachtabfälle in Graben entsorgt?

Einen unappetitlichen Fund hat in dieser Woche ein Landwirt im Landkreis Wesermarsch machen müssen - in einem Graben an einer seiner Weiden in Elsfleth schwammen Schlachtabfälle herum. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Polizei ist informiert. Etwa 200 Kilogramm Innereien, Fell und Knochen trieben in dem Graben - teilweise zu Blöcken zusammengefroren. Für das an eine Grünfläche angrenzende Gewässer ist die Moorriem-Ohmsteder Sielacht zuständig. Für dessen Verbandsvorsteher Henning Heinemann ist der unappetitliche Fund etwas Neues. Zwar würden jährlich Hunderte Kilogramm Müll an Wirtschaftswegen gefunden, doch Schlachtabfälle habe es zumindest in den vergangenen 20 Jahren nicht gegeben. Wer die Abfälle in den Graben warf, ist unklar. Das zuständige Veterinäramt ist jetzt mit dem Fall beschäftigt - um ein Kavaliersdelikt handelt es sich bei den unsachgemäß entsorgten Tierabfällen nicht: Sollten die Schuldigen ausfindig gemacht werden, droht ihnen ein vierstelliges Bußgeld.

