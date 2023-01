Stand: 04.01.2023 09:03 Uhr Elsfleth: 83-Jährige schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall im Landkreis Wesermarsch lebensgefährlich verletzt worden. Die 83 Jahre alte Frau wollte am Dienstagnachmittag die Bundesstraße 212 im Bereich der Ortsdurchfahrt Elsfleth überqueren. Dabei erfasste das Auto eines Mannes die Frau, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Seniorin erlitt demnach schwere Kopfverletzungen. Beide Unfallbeteiligte kamen in Krankenhäuser. Die Ortsdurchfahrt war etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.01.2023 | 13:30 Uhr