Stand: 14.01.2024 14:20 Uhr Elf Meter lange Segeljacht im Oldenburger Hafen gesunken

Im Oldenburger Hafen am Stau ist am Sonntagmorgen eine Segeljacht gesunken. Vom fast elf Meter langen und mehr als drei Meter breiten Boot schaute nur noch der Mast aus dem Wasser heraus. Weil Kraftstoff auslief, legte die Feuerwehr Sperren im Hafen. Das Schiff soll nun mit einem Kran geborgen werden. Das werde nicht einfach, weil kaum Platz an der Flanier-Meile sei, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Der Grund für den Untergang des Bootes ist den Angaben zufolge noch unklar.

