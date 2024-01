Stand: 08.01.2024 18:09 Uhr Elf Menschen bei Hausbrand in Berne verletzt - auch Kinder

Bei einem Hausbrand in Berne (Landkreis Wesermarsch) sind am Montag elf Menschen verletzt worden - darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, musste ein Mensch mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die meisten anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrparteienhauses erlitten den Angaben zufolge Rauchgasvergiftungen. Das Feuer sei im Hausflur ausgebrochen, so die Polizei. Eine Brandstiftung sei bislang nicht auszuschließen. Einige Anwohnerinnen und Anwohner bereiteten den Feuerwehrleuten Schwierigkeiten während der Löscharbeiten, da sie laut Polizei immer wieder in das Haus zurückkehrten. Andere hätten sich geweigert, das Haus zu verlassen. Wie hoch der Schaden ist und ob die Wohnungen weiterhin bewohnbar sind, ist bislang unklar.

