Elf Bienenvölker im Landkreis Leer getötet

Über die Weihnachtsfeiertage haben Unbekannte elf Bienenvölker in Bunde (Landkreis Leer) getötet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben die Täter die Abdeckungen entfernt, die die Bienenstöcke gegen Kälte schützen sollten. Der Schaden für den Imker liegt laut Polizei in einem vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Bunde unter Telefon (04953) 92 15 20 oder die Polizei in Weener unter der Nummer (04951) 91 48 20 zu kontaktieren.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min