Stand: 18.10.2023 10:17 Uhr Eisenbahnklappbrücke in Oldenburg wieder defekt

Über die Hunte in Oldenburg fahren seit Mittwochmorgen keine Züge zwischen Wüsting (Landkreis Oldenburg) und Oldenburg. Die Eisenbahnklappbrücke in Oldenburg ist erneut defekt. Es kommt deshalb zu Zugausfällen und Verspätungen bei der Deutschen Bahn und der Nordwestbahn. Die Reisenden werden gebeten, die Daten für ihre Verbindung vor Antritt der Fahrt zu prüfen, teilte die DB Regio Niedersachsen mit. Betroffen sind unter anderem die Strecken Hannover über Oldenburg bis Norddeich Mole sowie in Richtung Wilhelmshaven und Osnabrück. Nach Angaben einer Bahnsprecherin soll der technische Defekt in Kürze wieder behoben sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.10.2023 | 08:30 Uhr