Stand: 08.12.2020 08:09 Uhr Eisbären-Zwillinge "Anna" und "Elsa" werden ein Jahr alt

Die Eisbär-Zwillinge "Anna" und "Elsa" aus dem Zoo am Meer in Bremerhaven haben heute Geburtstag. Sie werden ein Jahr alt. Der Zoo will das nach eigenen Angaben mit einer Eistorte und Geschenken für die beiden kleinen Bärinnen feiern. Die beiden Geschwister erblickten am 8. Dezember 2019 das Licht der Welt. Das Zoo-Team hatte in dem Jahr nicht unbedingt mit Nachwuchs gerechnet. Doch dann entdeckten Tierpfleger in der mit Kameras überwachten Wurfhöhle zwei kleine Eisbären zwischen den Beinen von Eisbärin "Valeska". Sie ist bereits mehrfache Mutter.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.12.2020 | 09:30 Uhr