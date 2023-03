Stand: 28.03.2023 14:00 Uhr Eintritt für Strände im Wangerland entfällt

An den Wangerländer Stränden wird künftig kein Eintritt mehr erhoben. Das teilte die "Wangerland Touristik" am Dienstag mit. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts waren die Strände seit der Saison 2018 in kostenfrei nutzbare Strandbereiche und kostenpflichtige Strandbadbereiche aufgeteilt. In Zukunft können Einheimische, Tagestouristinnen und -touristen und Übernachtungsgäste wieder alle Strände im Wangerland kostenfrei nutzen. Infrastruktur wie Sanitärgebäude und Gastronomie in den bislang kostenpflichtigen Abschnitten sollen auch in Zukunft vorhanden bleiben, hieß es.

