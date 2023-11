Stand: 02.11.2023 16:10 Uhr Einsturzgefahr: Wütender Autofahrer macht Haus unbewohnbar

Ein Autofahrer hat am Mittwoch laut Polizei in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) mit seinem Wagen offenbar absichtlich ein Haus schwer beschädigt. Zuvor habe der aggressiv auftretende Mann einen 38-Jährigen in dessen Haus bedroht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Anschließend habe er sich in sein Auto gesetzt. Mit diesem sei er gegen einen parkenden Wagen gefahren und habe diesen gegen eine Hauswand geschoben. Das Haus wurde dadurch den Angaben zufolge so schwer beschädigt, dass es als einsturzgefährdet gilt und abgesichert werden musste. Der Hausbewohner wurde verletzt. Später fand die Polizei das schwer beschädigte Auto - ohne Fahrer. Dieser war zu Fuß geflüchtet. Zu den Hintergründen der Aktion machte die Polizei keine Angaben.

