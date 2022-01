Einsatzgruppenversorger "Berlin" läuft zum NATO-Einsatz aus Stand: 31.01.2022 06:30 Uhr Der Einsatzgruppenversorger "Berlin" verlässt am Dienstag Wilhelmshaven, um sich einer NATO-Mission vor Norwegen anzuschließen. Dort ist das Schiff für Kontrolle und Schutz der Seewege zuständig.

"Cold Response" heißt das Manöver vor Norwegen, teilte die Bundeswehr mit. Ein internationales Team werde an Bord der "Berlin" eingeschifft und von dort aus den Verband führen. Trotz Corona-Pandemie hoffen die Soldatinnen und Soldaten, in den Auslandshäfen an Land gehen zu dürfen, wie es heißt. Die knapp 210-köpfige Besatzung des Einsatzgruppenversorgers "Berlin" wird voraussichtlich Mitte April nach Wilhelmshaven zurückkehren.

Schutz und Kontrolle wichtiger Seewege

Die Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1) besteht aus mehreren Zerstörern und Fregatten sowie einem Versorgungsschiff der Flotten nahezu aller NATO-Mitgliedsstaaten - darunter immer ein Schiff aus Deutschland. Aufgabe dieses Marineverbandes - dem ältesten der NATO - ist vor allem Kontrolle und Schutz strategisch wichtiger Seewege.

Kommandant: "Gute Möglichkeit, sich weiter zu verbessern"

"Die Besatzung der 'Berlin' und ich freuen uns sehr darauf, in den kommenden Monaten an der Standing NATO Maritime Group 1 teilzunehmen", sagte der Kommandant, Fregattenkapitän Stefan Klatt. "Die gemeinsamen Manöver und Übungen mit befreundeten Nationen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Auftrags. Sie sind eine gute Möglichkeit, das eigene Können zu zeigen und sich stets weiter zu verbessern."

Videos 1 Min Wilhelmshaven: Marineschiff "Bonn" von Einsatz zurück Die Besatzung der "Bonn" war fast vier Monate im Mittelmeer im Einsatz, um das Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen. (21.12.2021) 1 Min

Einsatzgruppenversorger machen Marineverbände von Häfen unabhängig

Die Einsatzgruppenversorger sind mit 174 Metern Länge die größten Schiffe der Flotte. Die Schiffe der Berlin-Klasse versorgen Einsatzverbände mit Kraftstoff, Material und Munition. Als Multifunktionsschiffe stellen sie außerdem medizinische Spezialkapazität und satellitenbasierte Kommunikationstechnik bereit. Mit diesen Fähigkeiten machen die Schiffe Marineverbände von Häfen unabhängig, so die Bundeswehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.02.2022 | 06:30 Uhr