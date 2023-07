Einsatz gegen Schleuser: "Frankfurt am Main" verlegt in die Ägäis Stand: 19.07.2023 07:43 Uhr Am Mittag bricht der Einsatzgruppenversorger (EGV) "Frankfurt am Main" Richtung Ägäis auf. Dort unterstützt die Besatzung des Marineschiffs eine Nato-Mission gegen die Schleuserkriminalität.

Um 13.30 Uhr verlässt der EGV "Frankfurt am Main" den Heimathafen und nimmt unter dem Kommando von Fregattenkapitän Hanno Weisensee Kurs auf das nordöstliche Mittelmeer. Im Rahmen der Standing Nato Maritime Group 2 (SNMG 2) arbeitet die Besatzung in der Ägäis mit der türkischen und griechischen Küstenwache sowie der europäischen Agentur für Küstenwache und Grenzschutz zusammen.

Einsatzgruppe soll Informationen zu Schleusern sammeln

"Die Mission 'Nato-Unterstützung Ägäis' ist für uns von großer Bedeutung. Nach einer umfangreichen Instandsetzungsphase sowie der stufenweisen Einsatzausbildung der Besatzung sind wir zufrieden, dass wir wieder unserem eigentlichen Auftrag nachkommen können", sagte Kommandant Weisensee. Aufgabe der Besatzung sei es, im Rahmen dieser Mission "zur Informationsgewinnung sowie zum Lagebildaufbau in Bezug auf Migrationsbewegungen und Schleuseraktivitäten beizutragen."

Medizinisches Personal unterstützt die Besatzung

Neben der Stammbesatzung an Bord der "Frankfurt am Main" befindet sich zusätzliches Personal auf dem deutschen Kriegsschiff - unter anderem der Stab sowie zusätzliches medizinisches Personal. Auch Besatzungsangehörige des Schwesterschiffes "Bonn" ergänzen die Crew. Im Verlauf der Mission werden türkische und griechische Verbindungsoffiziere, sowie Beamte der Frontex ebenfalls an Bord des deutschen Kriegsschiffes gehen.

Mission läuft seit 2016

Auf Initiative Griechenlands, der Türkei und Deutschlands hatten die Nato-Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister 2016 beschlossen, in der Ägäis einen Beitrag zu den europäischen Maßnahmen gegen die Schleuserkriminalität zu leisten. Die Schiffe gehen nicht aktiv gegen Schleuser vor, sondern beobachten die Lage in der Ägäis und liefern Informationen zu Schleuseraktivitäten. Im November wird die "Frankfurt am Main" in Wilhelmshaven zurück erwartet.

