Einsätze vorgetäuscht: Feuerwehrmann prellt Zeche

Die Masche ist simpel, aber durchaus effektiv: Immer wenn es ans Bezahlen geht, klingelt plötzlich der Funkmelder und der Mann muss ganz dringend zu einem Einsatz. Im ostfriesischen Emden ist jetzt ein freiwilliger Feuerwehrmann als mehrfacher Zechpreller aufgeflogen. Der Betrüger soll unter anderem Restaurants, Kneipen und Hotels blitzschnell verlassen haben, ohne seine Rechnungen zu begleichen. Das bestätigte ein Feuerwehrsprecher NDR 1 Niedersachsen.

Betrug fliegt in Sauna auf

Der Beschuldigte war erst vor drei Wochen zur Freiwilligen Feuerwehr Emden gestoßen. Sein dreistes Vorgehen flog auf, als der Mann nach einem Besuch in der Saunalandschaft der Friesentherme mit einem Funkmelder in der Hand an der Kasse vorbeistürmte. Wie immer auf dem Weg zu einem angeblich eiligen Einsatz. Sein Verhängnis war, dass er in diesem Fall von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Die Feuerwehr recherchierte mit Hilfe der Bilder und kam dem eiligsten Möchtegern-Feuerwehrmann Ostfrieslands so auf die Schliche.

Feuerwehr will den Beschuldigten anzeigen

Die Einsatzkräfte sorgen sich nun um ihren Ruf. Der Stadtbrandmeister hat benachbarte Feuerwehren in Ostfriesland deshalb sogar schriftlich vor dem Mann gewarnt. Und siehe da: Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen hatte er bereits einen Mitgliedsantrag bei der nächsten Feuerwehr gestellt. Die Emder Ex-Kollegen wollen den mutmaßlichen Betrüger jetzt anzeigen.

