Eins, zwei, drei - viele: Robbenzählung in der Nordsee Stand: 06.06.2022 09:00 Uhr Volkszählung im Meer: Die Seehunde in der Nordsee werden auch in diesem Sommer wieder aus der Luft gezählt. Drei Flugzeuge sind im Einsatz.

An der niedersächsischen Küste finden die ersten Flüge am kommenden Mittwoch statt. Das teilte das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) in Oldenburg mit. Die Wurfsaison habe begonnen, auf den Sandbänken seien die ersten jungen Seehunde zu beobachten. Parallel wird im Bundesland Schleswig-Holstein, in Dänemark und den Niederlanden gezählt.

Guter Bestand - anders als vor 20 Jahren

In den vergangenen zwei Jahren wurden allein in Niedersachsen mehr als 10.000 Seehunde gezählt. Dem Bestand geht es nach Einschätzung von Experten gut. Das LAVES erinnerte aber auch an den Sommer vor 20 Jahren, als 3.800 Tiere an der Seehundstaupe verendeten und nur knapp 3.500 Tiere überlebten. Die niedersächsische Küste wird immer mit drei Flugzeugen von Emden, Mariensiel bei Wilhelmshaven und Nordholz bei Cuxhaven aus erkundet. Gezählt wird bei Niedrigwasser, wenn die Meeressäuger sich auf Sandbänken ausruhen. Bis zum 18. August sind insgesamt fünf Flugtage geplant.

