Stand: 15.07.2021 08:37 Uhr Einjähriger Törn: Segelyacht auf letzter Etappe abgeschleppt

Die Seenotretter der Station Cuxhaven sind am Mittwoch einer Segelyacht zu Hilfe gekommen. Die drei Männer auf der Yacht waren im vergangenen Jahr auf einen großen Törn gegangen - und befanden sich gerade auf der Rückreise nach Travemünde (Schleswig-Holstein). Auf der letzten Etappe verlor die Yacht jedoch den Propeller, sodass es der Besatzung nicht möglich war, unter Maschine einen Hafen anzulaufen. Die Crew entschied sich daraufhin, bis kurz vor Cuxhaven zu segeln, wo sie sich per Satellitentelefon bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) meldete. Das Tochterboot "Mathias" des Seenotrettungskreuzers "Anneliese Kramer" brachte die Segelyacht daraufhin sicher in den Hafen. Insgesamt haben die drei jungen Männer in den vergangenen Monaten mehr als 13.000 Seemeilen - rund 24.000 Kilometer - zurückgelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.07.2021 | 08:30 Uhr