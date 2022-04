Einigung über Erdgasförderung in der Nordsee vor Borkum Stand: 20.04.2022 15:03 Uhr Für die geplante Erdgasförderung in der Nordsee vor Borkum haben sich Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und das niederländischen Unternehmen One-Dyas am Mittwoch auf Eckpunkte verständigt.

Das unter deutschen Hoheitsgewässern geförderte Erdgas soll demnach auch dem deutschen Markt zur Verfügung gestellt werden: One-Dyas will bis zu 60 Kubikmeter Gas aus dem vor fünf Jahren entdeckten Feld "N05-A" zwischen den Inseln Schiermonnikoog (Niederlande) und Borkum zapfen. Das Erdgas soll dann zu gleichen Anteilen an Deutschland und die Niederlande gehen. "Damit ist Niedersachsen gemeinsam mit den Niederlanden der Eckpfeiler der deutschen und der europäischen Energieversorgung, was den Gasmarkt betrifft", sagte Althusmann am Mittwoch. Für die Förderung soll eine Plattform auf hoher See errichtet und eine neue Pipeline verlegt werden.

Förderung frühestens in zwei Jahren

Über die Erklärung von Althusmann und One-Dyas-Vorstandschef Chris de Ruyter van Steveninck soll innerhalb der nächsten zwei Wochen im Landeskabinett entschieden werden. Aber: Eine abschließende Genehmigung für die Förderung auf niedersächsischer Seite wird damit noch nicht getroffen. Erteilen kann diese nach einem Planfeststellungsverfahren nur das zuständige Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG). Laut One-Dyas könnte die Gasförderung damit frühestens Ende 2024 beginnen.

Landesregierung schwenkt beim Thema Gasförderung um

Das Feld "N05-A" liegt nahe dem Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Die Landesregierung hatte sich im vergangenen Sommer zunächst gegen das Vorhaben ausgesprochen. Angesichts der Unsicherheiten bei der Energieversorgung durch den Krieg in der Ukraine rückte sie von dieser Position jedoch ab und sprach sich für eine Neubewertung aus. Die Grünen im Landtag, angrenzende Nordseeinseln und Umweltverbände fürchten Umweltschäden durch das Vorhaben.

Gefahr für den Schiffsverkehr?

Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) - eine Gemeinschaft aus etwa 200 Mitgliedern von Naturschutzvereinen, Kommunen und Verbänden - fürchtet darüber hinaus auch Folgen für den Schiffsverkehr. Durch mehr Industrieanlagen auf hoher See würden die Schifffahrtsstraßen in der Nordsee zunehmend eingeengt, so die SDN. Die Unfallgefahr werde erhöht und mögliche Havarien könnten wiederum die Natur im Wattenmeer treffen. "Es ist einfach an der Zeit, nachhaltig umzudenken und nach wirklichen Lösungen zu suchen", sagte der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft und Bürgermeister von Varel (Landkreis Friesland), Gerd-Christian Wagner (SPD). Es ergebe keinen Sinn, weiter auf fossile Energien zu setzen. Die SDN fordert: Konzepte zur Energieeinsparung und den Ausbau erneuerbarer Energien.

