Stand: 06.02.2025 11:31 Uhr Einfamilienhaus in Oxstedt brennt: 200.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Oxstedt (Landkreis Cuxhaven) ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Neben dem Einfamilienhaus sei durch das Feuer am Samstagnachmittag auch ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt worden, so die Polizei. Ihren Angaben nach befanden sich die Bewohnerinnen und Bewohner zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus. Warum der Brand ausgebrochen ist, sei derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei dem NDR in Niedersachsen am Montag. Seinen Angaben nach war die Feuerwehr mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen.

