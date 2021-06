Stand: 05.06.2021 09:35 Uhr Einfamilienhaus in Aurich abgebrannt

In der Nacht zu Sonnabend hat ein Feuer in Aurich ein Einfamilienhaus zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnten die rund 70 Einsatzkräfte das Feuer am Morgen unter Kontrolle bringen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 150.000 Euro. Warum der Brand ausbrach, ist unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2021 | 09:00 Uhr