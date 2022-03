Eine Woche gefangen im Kanalrohr: Feuerwehr rettet Katze

Stand: 15.03.2022 11:54 Uhr

In eine äußerst missliche Lage hat sich eine Katze in Dünsen (Landkreis Oldenburg) gebracht. Sie zwängt sich in ein Kanalrohr - und kommt nicht mehr heraus. Für die Rettung brauchte es zwei Anläufe.