Stand: 20.09.2021 08:00 Uhr Eine Person nach Feuer in Delmenhorst in Lebensgefahr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer war am Montagmorgen im ersten Stock des Gebäudes im Stadtteil Düsternort ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Anwohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die verletzte Person wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten waren rund 55 Feuerwehrleute vor Ort. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

