Einbruchserie in Kleingärten in Brake: 22 Taten in einer Nacht

Nach einer Einbruchserie in mehrere Kleingärten in Brake (Landkreis Wesermarsch) ermittelt die Polizei. Nach Angaben der Ermittler brachen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt 22 Gartenlauben auf und durchsuchten sie. Betroffen waren demnach die Kleingartenvereine Dreieck e.V. und Weser e.V. Was die Diebe gestohlen haben und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird laut Polizei derzeit noch ermittelt. Die Einbrüche seien in der Zeit von Freitagabend um 18 Uhr bis Samstagmorgen um 8 Uhr verübt worden, hieß es. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, um Hinweise. Sie können sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer (04401) 93 50 melden.

