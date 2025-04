Stand: 16.04.2025 10:45 Uhr Einbruch in Bremen: Polizei schnappt Teenager und Kind

In Bremen-Borgfeld hat die Polizei am Samstag zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Ein 14-jähriger Jugendlicher und ein zehn Jahre altes Kind sollen sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Eine Anwohnerin hatte die beiden beobachtet, als sie sich an einem Fenster zu schaffen machten, und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen den 14-Jährigen auf der Terrasse an und nahmen ihn vorläufig fest. Im Haus fanden die Beamten den zehnjährigen Komplizen versteckt unter einem Schreibtisch. Beide hatten mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug dabei. Der 14-Jährige ist der Polizei nach eigenen Angaben schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Der Zehnjährige wurde dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min