Stand: 08.10.2022 13:27 Uhr Einbruch in Aurich: Schaden in fünfstelliger Höhe

In Aurich sind Einbrecher in ein Wohnhaus eingestiegen und haben Bargeld, Schmuck und teure Kleidung gestohlen. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Die gesamte Schadenshöhe einschließlich der Beute liege in niedriger fünfstelliger Höhe, hieß es. Zu dem Einbruch sei es in dem Zeitraum zwischen dem 28. September und dem 7. Oktober gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04941) 60 60 zu melden.

