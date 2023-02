Stand: 11.02.2023 12:04 Uhr Einbrecher verteilen unbekannte Substanz - Großeinsatz in Stuhr

In Stuhr im Landkreis Diepholz sind nach einem Einbruch in eine Arztpraxis seit dem Morgen Spezialisten der Gefahrgutstaffel in Schutzausrüstung im Einsatz. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten Beamte während der Spurensicherung eine übelriechende Flüssigkeit bemerkt. Sie hätten sofort das Gebäude verlassen und die Feuerwehr verständigt. Das Gebäude wurde geräumt. Verletzte habe es nicht gegeben. Um welche Substanz es sich handelt und ob sie giftig ist, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.02.2023 | 13:00 Uhr