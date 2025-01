Stand: 02.01.2025 15:00 Uhr Einbrecher stehlen Tresore samt Revolver und Beruhigungsmittel

Bei einem Einbruch in Wilhelmshaven haben unbekannte Täter zwei Tresore gestohlen. Darin befanden sich nach Polizeiangaben ein Revolver sowie Injektionslösungen mit Beruhigungsmitteln, die in der Tiermedizin zum Einsatz kommen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Einbruch in das Einfamilienhaus auf dem Grundstück eines Bauernhofes am frühen Dienstagabend. Die Polizei warnt vor der Einnahme der gestohlenen Medikamente. Sie könne lebensgefährlich sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven