Einbrecher klaut Überwachungskamera - und wird gefilmt Stand: 24.02.2022 17:00 Uhr Ein Unbekannter wurde in Friedrichsfehn beim Einbruch in ein Einfamilienhaus gefilmt. Der Täter bemerkte die Kamera und stahl sie - bedachte aber den Speicher nicht.

Denn die Kamera filmte nicht nur die Tat: Das Material wurde außerdem parallel auf einer Cloud - einem mit dem Gerät vernetzten Server - gespeichert. Der mutmaßliche Täter war im November in ein Einfamilienhaus in Friedrichsfehn (Landkreis Ammerland) eingestiegen, indem er zuvor auf das Dach kletterte, Ziegel entfernte, die Dachpappe eintrat und sich so Zugang verschaffte. Auf dem Material der Überwachungskamera ist der Einbrecher gut zu erkennen: Er habe kurze Haare mit auffälligen Geheimratsecken, beschreibt ihn ein Sprecher der Polizei Oldenburg.

War es eine ganze Diebesbande?

Weitere Details, die die Beamten erkennen konnten: Der Mann sei wahrscheinlich Mitte Zwanzig und habe neben einer Taschenlampe auch ein Funkgerät in der Hand gehalten. Daher werde auch nach einer ganzen Tätergruppe gesucht, so der Sprecher. Die Oldenburger Polizei hat das Video auf gerichtliche Anordnung hin veröffentlicht, um Hinweise auf den Täter zu bekommen - bislang allerdings ohne Erfolg. Zeugenhinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn entgegen.

