Einbrecher bedrohen Ehepaar mit Hammer und Messer - Hund lenkt ab

Ein Ehepaar in Edewecht im Landkreis Ammerland ist bei einem bedrohlichen Überfall mit dem Schrecken davongekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein maskierter Täter am Dienstagmorgen die 67-jährige Ehefrau auf der Hausterrasse mit einem Hammer und einem Kartoffelschälmesser bedroht und Geld verlangt. Ein zweiter Mann kam dazu und drängte die Frau ins Haus. Der Hund des Ehepaares war zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Wohnzimmer. Dadurch waren die Täter kurz abgelenkt, so dass die Frau ins Wohnzimmer zu ihrem Mann flüchten konnte. Die Einbrecher schlugen mehrfach mit dem Hammer gegen die Wohnzimmertür, flüchteten aber, als die Eheleute die Polizei riefen. Diese bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04403) 92 70 zu melden.

