Stand: 04.02.2022 12:57 Uhr Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Osterholz-Scharmbeck

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck ist am Freitagvormittag eine Person verletzt worden. Laut Feuerwehr wurde sie mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Bei Ankunft der Einsatzkräfte habe die Wohnung im Obergeschoss des Hauses bereits in Vollbrand gestanden. Eine Polizeisprecherin sagte, die Flammen hätten auch auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, sodass Anwohnende dazu angehalten waren, Fenster und Türen vorerst geschlossen zu halten. Zur Brandursache ermittelt derzeit die Polizei.

