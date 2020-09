Stand: 14.09.2020 12:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ein Verletzter bei Flugzeugunglück auf Borkum

Bei einem Flugzeugunglück auf der Insel Borkum hat am Montagvormittag ein Mensch schwere Verletzungen erlitten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Kleinflugzeug aus Bielefeld war bei einem Landeversuch gegen 11 Uhr in Brand geraten. Der Pilot war der einzige Insasse. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus auf dem Festland. Die Feuerwehr löschte das brennende Flugzeug mit 40 Einsatzkräften.

VIDEO: Borkum: Pilot schwer verletzt (1 Min)

