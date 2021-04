Stand: 04.04.2021 13:32 Uhr Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall in Wirdum

Ein 19-Jähriger ist bei einem Autounfall am Karsamstag tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Aurich war der junge Mann mit seinem Auto in einer Kurve in Wirdum (Landkreis Aurich) ins Schleudern geraten. Das Auto wurde daraufhin von einem anderen Wagen erfasst. Am Steuer des zweiten Fahrzeugs saß ein 64 Jahre alter Mann. Er und seine 71-jährige Begleiterin wurden schwer verletzt.

