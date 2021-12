Stand: 28.12.2021 09:15 Uhr Ein Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Wanna

Am frühen Dienstagmorgen ist in dem Ort im Landkreis Cuxhaven ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Der 67-jährige Bewohner kam ums Leben. Warum das Haus in Brand geriet, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wegen der starken Rauchentwicklung waren die Anwohnerinnen und Anwohner in Wanna am Morgen gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

