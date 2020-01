Stand: 02.01.2020 06:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ein Jahr nach der Havarie der "MSC Zoe"

Heute jährt sich die Havarie des Containerfrachters "MSC Zoe" vor den niederländischen Nordseeinseln zum ersten Mal. Das Schiff unter der Flagge Panamas geriet am 2. Januar 2019 in schwere See. Am Ende verlor der Frachter rund 340 Container. Wochenlang wurde auf den Inseln und auch an der deutschen Küste Strandgut angespült. Die deutschen und niederländischen Behörden hatten im Dezember zwar einen Zwischenbericht veröffentlicht. Doch auch ein Jahr nach dem schweren und folgenreichen Seeunfall ist die genaue Ursache der Havarie immer noch unklar.

Tonnenweise Müll an den Stränden

Auch in den Wintermonaten ist Strandmeister Gerhard Begemann auf der ostfriesischen Insel Borkum unterwegs. Noch immer hebt er kleine Plastikteile vom Strand auf und steckt sie in einen Müllbeutel. Vor einem Jahr hatte sich eine wahre Müllwelle über den Strand ergossen - Schuhe, Fernseher und andere große Frachtstücke lagen kreuz und quer. "Für uns ist es unglücklich, weil wir nicht genau wissen, was noch im Meer treibt", sagt Begemann. "Denn wenn es am Strand liegt, muss das ja von uns entsorgt werden." Dadurch würden hohe Kosten entstehen, zudem aber auch viele Menschen gebraucht werden, "um den Strand wieder sauber zu bekommen".

Umweltminister kritisiert fehlende Konsequenzen

Nach einer Theorie zur Unfallursache könnte es einen Zusammenhang zwischen Wetter, Meeresgrund und Wellenbildung geben, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Möglicherweise könnte der Frachter schlicht zu groß für die küstennahe, flache Fahrrinne gewesen sein. Weil es aber noch keinen Abschlussbericht der Behörden gibt, wurden deshalb noch keine Konsequenzen gezogen. Das kritisiert Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD): "Wenn die Gefahr besteht, dass das die Ursache ist, dann muss ich schon heute sagen, dass solche Gebiete bei solchen Wetterlagen von Containerschiffen nicht mehr genutzt werden dürfen."

Lies fordert Peilsender an Containern

Zudem fordert Lies, dass Gefahrgutcontainer nur transportiert werden dürfen, wenn sie mit einem Peilsender ausgestattet sind. "Die Geräte wären da, das würde auch technisch funktionieren, zumindest sagt die Industrie, dass die Sender morgen bereitgestellt werden könnten. Doch es müsste dann auch eine Verpflichtung geben, dass Gefahrgutcontainer auch nur transportiert werden, wenn sie mit einem Peilsender ausgestattet sind", sagt der Minister. Er wisse dabei durchaus, dass es ein Aufwand sei, "das mag auch für bestimmte Container teurer werden, aber die Schäden für Menschen und Umwelt, wenn es zu solch einer Havarie kommt, die sind um ein Vielfaches höher."

Vermüllt der Strand wieder?

Auch ein Jahr nach dem Zwischenfall sind noch nicht alle Container geborgen. Zudem sorgen sich die Insulaner auf Borkum, dass sie auf den Reinigungskosten sitzen bleiben. Strandmeister Begemann: "Das Problem in ein paar Jahren ist, wenn die nicht geborgenen Container aufplatzen, vermüllt unser Strand wieder. Die große Frage dann: Zahlt die Versicherung für Aufräumarbeiten dann wieder, so wie vor einem Jahr?"

