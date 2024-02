Eigene Töchter sexuell missbraucht? Prozess gegen Eltern startet Stand: 02.02.2024 13:02 Uhr In Aurich stehen ab Montag drei Angeklagte vor Gericht, die in mehr als 180 Fällen ihre Töchter sexuell missbraucht haben sollen. Laut Staatsanwaltschaft geht es auch um versuchte Zwangsprostitution.

Angeklagt sind die beiden heute 44 Jahre alten Eltern dreier Töchter und eine 46-Jährige Verwandte. Es geht um schwerensexuellen Missbrauch der damals zwischen 11 und 17 Jahre alten Mädchen in mehr als 180 Fällen.

Wollten Eltern ihre Tochter in ein Bordell geben?

Weitere Anklagepunkte sind Freiheitsberaubung, vorsätzliche Körperverletzung und in einem Fall versuchte Zwangsprostitution. Laut einer Gerichtssprecherin war eine der Töchter im Alter von 15 Jahren zu einem Bordell gebracht worden. Dort sei das offensichtlich viel zu junge Mädchen aber abgelehnt worden. Alle Taten sollen sich in den Jahren 2011 bis 2016 im familiären Rahmen in Emden ereignet haben. Das Landgericht hat für den Prozess fünf Verhandlungstage angesetzt, mit den Urteilen wird für den 5. März gerechnet.



AUDIO: Nachrichten aus dem Studio Oldenburg (8 Min) Nachrichten aus dem Studio Oldenburg (8 Min)