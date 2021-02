Stand: 26.02.2021 21:34 Uhr Ehemann überfallen: Anklage gegen 37-Jährige erhoben

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat eine Frau und drei Männer wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die 37-Jährige soll laut einem Sprecher der Anklagebehörde dafür gesorgt haben, dass ihr getrennt lebender Ehemann verletzt, bedroht und bestohlen wurde. Ende August 2020 ist die Frau demnach am späten Abend in Begleitung der drei Männer im Alter von 22 bis 34 Jahren in das Wohnhaus ihres Mannes eingedrungen. Dort sollen zwei der Männer den Ehemann mit einem Gegenstand verprügelt und bedroht haben. Die Frau und der dritte Mann sollen die Autoschlüssel und das Auto des Ehemannes gestohlen haben. Den Ermittlungen zufolge wollte die Frau ihren 34-jährigen Komplizen zu einem weiteren Überfall bewegen, bei dem ihr Ehemann entführt werden sollte. Das Landgericht Oldenburg muss nun entscheiden, ob ein Verfahren gegen sie eröffnet wird.

