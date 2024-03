Stand: 21.03.2024 20:18 Uhr Ehemaliger Steinhoff-Chef Jooste in Südafrika gestorben

Der in einen Bilanzskandal beim Möbelkonzern Steinhoff verwickelte ehemalige Vorstandschef Markus Jooste ist tot. Das teilte die südafrikanische Polizei am Donnerstag mit. Der 63-Jährige sei mit einer Schusswunde am Kopf kurz nach Einlieferung in ein Krankenhaus gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Erst am Mittwoch hatte die südafrikanische Finanzaufsichtsbehörde FSCA eine Strafe in Höhe von 475 Millionen Rand (umgerechnet etwa 23 Millionen Euro) gegen Jooste verhängt. Der Vorwurf: Jooste habe falsche und irreführende Aussagen im Zusammenhang mit dem Steinhoff-Bilanzskandal gemacht. Der ehemalige Vorstandschef hätte die Zahlung innerhalb eines Monats begleichen müssen. Steinhoff wurde in Westerstede (Landkreis Ammerland) gegründet, aber von Südafrika aus gesteuert.

