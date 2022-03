Stand: 07.03.2022 08:23 Uhr Edewecht: Erst brennt die Garage, dann das Haus

In Edewecht (Landkreis Oldenburg) ist in der Nacht zu Montag die Garage eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer griff in der Folge auch auf das Haus über. Auch das Nachbarhaus im Ortsteil Klein Scharrel wurde durch die Hitze beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt: Die in dem Haus wohnende Familie habe sich unverletzt retten können, so ein Polizeisprecher. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.03.2022 | 06:30 Uhr