Stand: 29.07.2022 17:23 Uhr Edewecht: Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß

Bei einem Unfall im Landkreis Ammerland ist eine Frau am Freitag tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet nach ersten Erkenntnissen auf der Bundesstraße 401 ein Transporterfahrer in der Gemeinde Edewecht mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Der Transporter prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie starb noch an der Unfallstelle. In dem Transporter saßen drei Menschen, zwei von ihnen wurden schwer verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.07.2022 | 18:00 Uhr