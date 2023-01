Stand: 04.01.2023 09:24 Uhr Edewecht: Auslieferungsfahrer überfallen, Geldtasche geraubt

Zwei unbekannte Männer haben am frühen Mittwochmorgen im Landkreis Ammerland den Auslieferungsfahrer einer Bäckerei überfallen und verletzt. Wie die Polizei meldete, attackierten die Täter den Mann gegen 4.30 Uhr, als dieser Waren auslieferte. Einer der Männer zog ihn demnach aus dessen Lastkraftwagen, sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und trat auf den am Boden liegenden Mann ein. Der Komplize soll die Geldtasche mit den Tageseinnahmen der Bäckerei aus dem Führerhaus entwendet haben. Anwohner wurden durch Hilferufe auf den Überfall aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Täter sollen dunkel gekleidet sein und Sturmhauben getragen haben. Die Polizei in Bad Zwischenahn nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer (04403) 92 70 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.01.2023 | 13:30 Uhr