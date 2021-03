"Ebay" für Gülle: Landvolk Vechta startet Nährstoff-Börse Stand: 18.03.2021 15:15 Uhr Das Landvolk Vechta hat nach eigenen Angaben am Donnerstag eine überregionalen Nährstoff-Börse gestartet. Mit ihrer Hilfe solle Wirtschaftsdünger überregional sinnvoll verwertet werden, hieß es.

Auf der Internet-Plattform" können abgebende und aufnehmende Landwirte direkt miteinander in Kontakt treten", sagte ein Sprecher des Kreislandvolkverbandes Vechta. Schon länger wird in der Region Gülle gehandelt und auch exportiert - allerdings nicht so direkt und transparent. Die neue Börse soll die Kontaktaufnahme leichter machen. Sie sei eine Art "Ebay" für Gülle, heißt es. Die beteiligten Landwirte könnten sich direkt über Mengen, Preise und den Transport verständigen.

Weniger Umweltbelastung?

Landwirte aus dem gesamten Bundesgebiet können an der Börse teilnehmen. In den Intensivtierhaltungsregionen wie dem Weser-Ems-Raum in Niedersachsen fällt wegen der hohen Tierzahlen regelmäßig mehr Dung, Mist und Gülle an, als auf den Feldern der Region ausgebracht werden kann. Für die Umwelt hat die neue Börse Vorteile: Im Oldenburger Münsterland aber auch in anderen Landkreisen weist das Grundwasser wegen des vielen Düngers mittlerweile zu hohe Nitrat- und Phosphatwerte auf. Weil die Landwirte hier künftig noch weniger düngen dürfen, dürfte entsprechend noch mehr Gülle übrig bleiben.

Kunstdünger könnte überflüssig werden

Andererseits ist dieser Dünger für Betriebe in Ackerbauregionen wertvoll, weil er Kunstdünger überflüssig macht. Eine ausgewogenere Verteilung der Düngemengen ist ein seit Jahren angestrebtes Ziel in der Landwirtschaft. Die Aktion wird von der EU gefördert.

